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МОН выделит более 7000 бюджетных мест для аспирантов по новым критериям

09:35, 21 августа 2024
МОН опубликовало распределение государственного заказа на подготовку докторов философии на 2024 год.
МОН выделит более 7000 бюджетных мест для аспирантов по новым критериям
Источник фото: depositphotos
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Министерство образования и науки Украины опубликовало распределение государственного заказа на подготовку докторов философии в 2024 году. Это касается аспирантуры в учреждениях высшего образования, которые подчинены МОН. Другие ведомства, такие как НАН Украины, Минздрав и МВД, обнародовали свои распределения раньше.

По словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, нынешнее распределение имеет несколько важных аспектов:

  1. Рекордное финансирование аспирантуры: В 2024 году государство инвестирует в подготовку аспирантов больше всего за последнее десятилетие. Всего выделено более 7000 бюджетных мест, из которых более 6000 приходится на систему МОН. Для сравнения, в 2020 году таких мест было 3025, а в 2023 - 3109.
  2. Новый критериальный подход: Впервые распределение бюджетных мест в аспирантуру состоялось на основе прозрачных критериев. Если раньше места распределялись по запросам самих заведений, то теперь учитываются следующие показатели:

- Среднегодовой выпуск магистров по соответствующей отрасли.

- Научный потенциал руководителей (количество докторов и кандидатов наук).

- Количество успешных защит диссертаций.

- Публикации ученых в журналах, включенных в базы Scopus или Web of Science.

- Позиции учреждений в мировых рейтингах.

  1. Дальнейшее совершенствование подхода: МОН планирует и в дальнейшем совершенствовать этот критериальный подход, чтобы концентрировать ресурсы в учреждениях с наибольшим научным потенциалом и высоким качеством образования.

Правительство также вскоре примет решение о перераспределении более 600 мест в пользу инженерных, естественных, IT и математических специальностей.

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