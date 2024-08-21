МОН выделит более 7000 бюджетных мест для аспирантов по новым критериям

Министерство образования и науки Украины опубликовало распределение государственного заказа на подготовку докторов философии в 2024 году. Это касается аспирантуры в учреждениях высшего образования, которые подчинены МОН. Другие ведомства, такие как НАН Украины, Минздрав и МВД, обнародовали свои распределения раньше.
По словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, нынешнее распределение имеет несколько важных аспектов:
- Среднегодовой выпуск магистров по соответствующей отрасли.
- Научный потенциал руководителей (количество докторов и кандидатов наук).
- Количество успешных защит диссертаций.
- Публикации ученых в журналах, включенных в базы Scopus или Web of Science.
- Позиции учреждений в мировых рейтингах.
Правительство также вскоре примет решение о перераспределении более 600 мест в пользу инженерных, естественных, IT и математических специальностей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.