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21 августа: какие памятные события произошли в этот день

09:23, 21 августа 2024
21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
21 августа: какие памятные события произошли в этот день
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Сегодня, 21 августа, мир отмечает ряд важных дат. Среди них - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Этот день напоминает о важности поддержки жертв террористических актов, обеспечения их прав и помощи в реабилитации. ООН активно способствует международному сотрудничеству в этом направлении.

Также сегодня отмечают Всемирный день Аватара, День без косметики и макияжа и День заботы о себе в интернете. Эти события акцентируют внимание на самовыражении, естественной красоте и здоровом образе жизни.

Православная церковь 21 августа чтит память святого апостола Фаддея и святой мученицы Вассы.

В этот день произошли и другие значительные события:

  • 1911 год - из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которую вернули только через два года.
  • 1968 год - войска стран Варшавского договора ввели войска в Чехословакию для подавления «Пражской весны».
  • 1991 год - Верховный Совет Латвии принял конституционный закон о независимости государства после антигорбачевского путча.
  • 2013 год - в Сирии режим Башара Асада применил химическое оружие против мирного населения, что повлекло сотни жертв в пригороде Дамаска.

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