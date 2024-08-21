21 августа: какие памятные события произошли в этот день

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Сегодня, 21 августа, мир отмечает ряд важных дат. Среди них - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Этот день напоминает о важности поддержки жертв террористических актов, обеспечения их прав и помощи в реабилитации. ООН активно способствует международному сотрудничеству в этом направлении.

Также сегодня отмечают Всемирный день Аватара, День без косметики и макияжа и День заботы о себе в интернете. Эти события акцентируют внимание на самовыражении, естественной красоте и здоровом образе жизни.

Православная церковь 21 августа чтит память святого апостола Фаддея и святой мученицы Вассы.

В этот день произошли и другие значительные события:

1911 год - из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которую вернули только через два года.

1968 год - войска стран Варшавского договора ввели войска в Чехословакию для подавления «Пражской весны».

1991 год - Верховный Совет Латвии принял конституционный закон о независимости государства после антигорбачевского путча.

2013 год - в Сирии режим Башара Асада применил химическое оружие против мирного населения, что повлекло сотни жертв в пригороде Дамаска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.