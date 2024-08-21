21 августа: какие памятные события произошли в этот день

Сегодня, 21 августа, мир отмечает ряд важных дат. Среди них - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Этот день напоминает о важности поддержки жертв террористических актов, обеспечения их прав и помощи в реабилитации. ООН активно способствует международному сотрудничеству в этом направлении.
Также сегодня отмечают Всемирный день Аватара, День без косметики и макияжа и День заботы о себе в интернете. Эти события акцентируют внимание на самовыражении, естественной красоте и здоровом образе жизни.
Православная церковь 21 августа чтит память святого апостола Фаддея и святой мученицы Вассы.
В этот день произошли и другие значительные события:
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