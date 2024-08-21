21 серпня: які пам’ятні події сталися цього дня

21 серпня – Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму.

Сьогодні, 21 серпня, світ відзначає низку важливих дат. Серед них — Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму, який було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв терористичних актів, забезпечення їхніх прав та допомоги в реабілітації. ООН активно сприяє міжнародному співробітництву у цьому напрямі.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день Аватара, День без косметики і макіяжу та День турботи про себе в інтернеті. Ці події акцентують увагу на самовиявленні, природній красі та здоровому способі життя.

Православна церква 21 серпня вшановує пам’ять святого апостола Тадея та святої мучениці Васси.

У цей день відбулися й інші значні події:

1911 рік — із Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яку повернули лише через два роки.

1968 рік — війська країн Варшавського договору ввели війська в Чехословаччину для придушення "Празької весни".

1991 рік — Верховна Рада Латвії ухвалила конституційний закон про незалежність держави після антигорбачовського путчу.

2013 рік — у Сирії режим Башара Асада застосував хімічну зброю проти мирного населення, що спричинило сотні жертв у передмісті Дамаска.

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