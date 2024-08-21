У Києві виникла масштабна пожежа в ТЦ «Gorodok Gallery» – відео

Вогонь охопив фасад ТЦ «Gorodok Gallery» та банер, що вкриває будівлю.

У середу, 21 серпня, в київському торговельному центрі «Gorodok Gallery» виникла сильна пожежа. Причини займання наразі невідомі, але на місці вже працюють пожежники. Попередньо, місцеві Telegram-канали повідомляють, що горить не сам торговий цент, а приміщення поруч.

Очевидці фіксують густий стовп чорного диму, що здіймається в небо. На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як вогонь охоплює фасад ТЦ, включаючи банер, що вкриває будівлю.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежа викликала значну увагу, адже стовпи диму добре видно в Оболонському районі столиці.

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