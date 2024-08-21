В Киеве возник масштабный пожар в ТЦ «Gorodok Gallery» – видео

Огонь охватил фасад ТЦ «Gorodok Gallery» и баннер, покрывающий здание.

В среду, 21 августа, в киевском торговом центре «Gorodok Gallery» возник сильный пожар. Причины возгорания пока неизвестны, но на месте уже работают пожарные. Предварительно, местные Telegram-каналы сообщают, что горит не сам торговый цент, а помещения рядом.

Очевидцы фиксируют густой столб черного дыма, который поднимается в небо. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как огонь охватывает фасад ТЦ, включая баннер, укрывающий здание.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар вызвал значительное внимание, ведь столбы дыма хорошо видны в Оболонском районе столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.