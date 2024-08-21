МОН виділить більше 7000 бюджетних місць для аспірантів за новими критеріями

МОН опублікувало розподіл державного замовлення на підготовку докторів філософії на 2024 рік.

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Міністерство освіти і науки України опублікувало розподіл державного замовлення на підготовку докторів філософії у 2024 році. Це стосується аспірантури у закладах вищої освіти, які підпорядковані МОН. Інші відомства, такі як НАН України, МОЗ та МВС, оприлюднили свої розподіли раніше.

За словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, цьогорічний розподіл має кілька важливих аспектів:

Рекордне фінансування аспірантури: У 2024 році держава інвестує в підготовку аспірантів найбільше за останнє десятиліття. Загалом виділено понад 7000 бюджетних місць, з яких понад 6000 припадає на систему МОН. Для порівняння, у 2020 році таких місць було 3025, а у 2023 — 3109. Новий критеріальний підхід: Уперше розподіл бюджетних місць в аспірантуру відбувся на основі прозорих критеріїв. Якщо раніше місця розподілялися за запитами самих закладів, то тепер враховуються такі показники:

Середньорічний випуск магістрів за відповідною галуззю.

Науковий потенціал керівників (кількість докторів та кандидатів наук).

Кількість успішних захистів дисертацій.

Публікації науковців у журналах, включених до баз Scopus або Web of Science.

Позиції закладів у світових рейтингах.

Подальше вдосконалення підходу: МОН планує і надалі вдосконалювати цей критеріальний підхід, щоб концентрувати ресурси у закладах з найбільшим науковим потенціалом та високою якістю освіти.

Уряд також незабаром ухвалить рішення щодо перерозподілу понад 600 місць на користь інженерних, природничих, IT та математичних спеціальностей.

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