Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено судову установу в Херсонщини

Фасад судової установи зазнав значних пошкоджень.

Джерело фото: court.gov.ua

20 серпня 2024 року внаслідок ракетної атаки по Херсону та Херсонській області було пошкоджено судову установу. Як повідомляє Служба судової охорони, під час обстрілу постраждав фасад будівлі, а також були зруйновані вікна.

На щастя, серед працівників органу системи правосуддя та співробітників Служби судової охорони немає постраждалих. Ворожі обстріли продовжують завдавати значної шкоди інфраструктурі регіону, однак людські втрати цього разу вдалося уникнути.

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