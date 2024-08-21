Кабмин внес изменения в порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих за больными родственниками

Просмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, которые содержат или осуществляют постоянный уход за родными и близкими.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям. В частности, разграничили тех, кто должен в заявлении о предоставлении отсрочки указывать данные о других родственниках и тех, кто не должен.

На заседании правительства были внесены изменения в порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих больных или лиц с инвалидностью.

В Минсоцполитики отмечают, что в этом порядке регулируются вопросы отсрочки, проверки оснований для нее, определяется перечень документов для получения отсрочки, утверждается форма акта об установлении факта осуществления ухода.

Согласно принятому постановлению, в законодательство внесены следующие изменения:

- пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими

Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, – разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью, больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, что подтверждают невозможность осуществления ухода другими членами семьи (требование содержало пп.9 Приложения 5 Порядка). Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК СП будут проверять ее по данным государственных реестров (п.581 Порядка).

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода (требование содержало пп.13. Приложения 5 Порядка). Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

- изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи

В частности, теперь, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП. Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районных государственных администраций. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней (п.581 Порядка).

- внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода

Кроме того, из п.61 Порядка изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для лиц, уже получающих надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить документы ТЦК и СП.

Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

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