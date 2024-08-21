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Для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК

12:19, 21 августа 2024
Акт можно получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления и районные госадминистрации.
Для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК
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Кабмин изменил механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулировал процедуру и срок его выдачи.

В частности, теперь, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК. Как разъяснило Минсоцполитики, акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный совет) и районных государственных администраций. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

Соответствующие изменения изложены в постановлении Кабмина от 16 августа 2024 г. №930, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Также внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода.

Кроме того, из п. 61 Порядка проведения призыва изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для лиц, которые уже получают надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предъявить документы ТЦК. Теперь актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи. Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

С полным перечнем документов, которые нужно подать для отсрочки, можно ознакомиться в материале.

Автор: Наталья Мамченко

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Для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК

Акт можно получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления и районные госадминистрации.

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