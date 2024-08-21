На Днепропетровщине мужчина требовал у военного 6 тысяч долларов несуществующего долга и угрожал его семье

Мужчина угрожал военному физической расправой как в телефонных разговорах, так и во время встреч.

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В Днепропетровской области мужчина требовал деньги от военного, угрожая физической расправой, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый житель Запорожья требовал у военнослужащего погасить несуществующий долг на сумму 6 тысяч долларов.

Чтобы заставить отдать деньги, он оказывал психологическое давление и угрожал физической расправой в телефонных разговорах и при личных встречах.

Кроме этого, мужчина запугивал родственников военного, угрожал поджечь их домовладение.

Опасаясь за себя и родных, военнослужащий согласился передать деньги.

Правоохранители задержали вымогателя, сейчас ему объявлено подозрение по факту вымогательства в период военного положения. Мужчина под стражей.

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