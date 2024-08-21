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В Украине выросло потребление электроэнергии, но фиксируется его замедление

13:44, 21 августа 2024
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,1% из-за жары.
В Украине выросло потребление электроэнергии, но фиксируется его замедление
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По состоянию на утро среды, 21 августа, потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,1% по сравнению с предыдущими сутками, что связано с жаркой погодой в большинстве областей. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

По данным системного оператора, во вторник, 20 августа, потребление электроэнергии достигло максимального уровня на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день. Это примерно соответствует мощности одного крупного энергоблока ТЭС. Из-за последствий ударов российских войск по электростанциям, добавить такое количество генерации пока невозможно.

Рост потребления несколько замедляется: на утро вторника превышение составило 2,1% по сравнению с понедельником, а максимальные показатели понедельника превышали пятничный на 3,9%.

«Укрэнерго» сообщает о росте потребления уже неделю, и с понедельника, 19 августа, из-за дефицита мощности система вернулась к применению ограничений электроснабжения, которые были приостановлены с 30 июля. Ограничения действуют с 16:00 до 24:00 для всех потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, которые обеспечивают более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

Импорт электроэнергии осуществляется из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом почти 20 тыс. МВт-ч.

Из-за боевых действий и других факторов частично или полностью обесточены 520 населенных пунктов. В результате непогоды остаются обесточенными 24 населенных пункта в Тернопольской области. В Донецкой области из-за боевых действий обесточены подстанции, бытовые потребители и шахты. По данным Министерства энергетики, в одной из шахт находились 55 работников, все успешно выведены на поверхность.

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