В Україні зросло споживання електроенергії, але фіксується його уповільнення

Споживання електроенергії в Україні зросло на 1,1% через спеку.

Станом на ранок середи, 21 серпня, споживання електроенергії в Україні зросло на 1,1% порівняно з попередньою добою, що пов'язано зі спекотною погодою в більшості областей. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

За даними системного оператора, у вівторок, 20 серпня, споживання електроенергії досягло максимального рівня на 2,2% вищого, ніж у попередній робочий день. Це приблизно відповідає потужності одного великого енергоблоку ТЕС. Через наслідки ударів російських військ по електростанціях, додати таку кількість генерації наразі неможливо.

Зростання споживання дещо сповільнюється: на ранок вівторка перевищення становило 2,1% у порівнянні з понеділком, а максимальні показники понеділка перевищували п’ятничний на 3,9%.

«Укренерго» повідомляє про зростання споживання вже тиждень, і з понеділка, 19 серпня, через дефіцит потужності система повернулася до застосування обмежень електропостачання, які були припинені з 30 липня. Обмеження діють з 16:00 до 24:00 для всіх споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, які забезпечують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб.

Імпорт електроенергії здійснюється з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом майже 20 тис. МВт-год.

Через бойові дії та інші фактори частково або повністю знеструмлено 520 населених пунктів. Внаслідок негоди залишаються знеструмленими 24 населених пункти в Тернопільській області. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено підстанції, побутові споживачі та шахти. За даними Міністерства енергетики, в одній з шахт перебували 55 працівників, усіх успішно виведено на поверхню.

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