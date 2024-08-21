Срок полномочий Общественного совета международных экспертов может быть продлен до заполнения вакансий в ВАКС

Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал продлить полномочия Общественного совета международных экспертов до заполнения вакансий в Высшем антикоррупционном суде, а не до 1 ноября 2025 года.

Верховная Рада готовится рассмотреть и принять за основу законопроект 11426, согласно которому Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) продолжит выполнять свои полномочия до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном Высшей квалификационной комиссией 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 года.

Как известно, в октябре 2024 года истекает 6-летний срок полномочий ГРМЕ для содействия в проведении конкурсов на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Законодатели ссылаются на Письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ от 17 июня 2024 года, согласно которым одним из структурных маяков Меморандума является продление мандата ГРМЕ еще на один год, учитывая, что его срок истекает в октябре 2024 года, поскольку для завершения процесса отбора новых судей ВАКС, который продолжается, потребуется больше времени.

Также проектом предусматривается, что ВККС опубликует в газете «Голос Украины» решение о завершении процедуры отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном 23 ноября 2023 года, не позднее 1 ноября 2025 года.

Учитывая, что положения о деятельности ГРМЕ являются нормами временного действия, но во время принятия Закона «О Высшем антикоррупционном суде» в 2018 году они ошибочно, по мнению авторов, были включены в основное тело закона, а не его заключительные и переходные положения, также предлагается исключить из статей 8 и 9 Закона о ВАКС, а также из статьи 61 Закона «О судоустройстве и статусе судей» положения о ГРМЕ. Указанные изменения вступят в силу со дня опубликования в газете «Голос Украины» решения ВККС о завершении процедуры отбора кандидатов на должность судей ВАКС, объявленном 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 года.

Напомним, что согласно рекомендациям ЕС от 8 ноября 2023 года в рамках Пакета по расширению, в 2024 году Украине необходимо увеличить количество судей ВАКС путем возобновления работы ГРМЕ и предоставить ВАКС возможность рассматривать отдельные дела судьей единолично.

Планом Ukraine Facility предусмотрено увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда, согласно которому планируется увеличить штатную численность судей ВАКС на 60% и аппарата ВАКС на 40%. Срок выполнения этого шага – 1 квартал 2025 года.

Как отметил Комитет Верховной Рады по евроинтеграции, существенных замечаний к законопроекту нет, однако кажется необоснованным исключение положения в подпункте «д» пункта 2 части второй статьи 61 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», согласно которому к лицам, которых судья должен указывать в ежегодной декларации родственных связей лиц, которые являются или последние пять лет были членами Общественного совета международных экспертов.

Кроме того, после проведения конкурса на занятие вакантных должностей в ВАКС может возникнуть необходимость проведения еще одного конкурса на занятие вакантных должностей в первой инстанции ВАКС, поскольку в настоящее время ряд судей ВАКС являются кандидатами на должность в Апелляционной палате ВАКС и в случае их назначения возникнут дополнительные вакантные должности первой инстанции ВАКС.

Также Комитет согласился с замечаниями, высказанными ВАКС в письме председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, согласно которым указание в проекте закона конкурса на занятие должности судей ВАКС, объявленного ВККС 23 ноября 2023 года, исключит возможность заполнения вакансий судей, которые могут возникнуть в ВАКС как суде первой инстанции в случае назначения по результатам этого же конкурса действующих судей ВАКС судьями Апелляционной палаты ВАКС.

То есть, конкретное указание в законопроекте о том, что полномочия ГРМЕ прекращаются после завершения конкурса, объявленного ВККС Украины 23 ноября 2023 года, сделает невозможным участие ГРМЕ в других потенциальных конкурсах по заполнению судейских вакансий в ВАКС, которые могут состояться до 1 ноября 2025 года.

В свою очередь, Комитет ВР по антикоррупционной политике предлагает Комитету ВР по правовой политике при подготовке проекта ко второму чтению предусмотреть продление срока полномочий ГРМЕ до заполнения вакантных судьи ВАКС. Указанное, по мнению Антикоркомитета, позволит избежать необходимости продления полномочий ГРМЕ, если вакансии в ВАКС не будут заполнены до 1 ноября 2025 года.

Автор: Наталья Мамченко

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