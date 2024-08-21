Болгария требует защиты от ЕС на фоне чрезмерного импорта яиц из Украины

Болгария требует тарифных квот на импорт яиц из Украины из-за угрозы местному рынку.

Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой принять меры для защиты местных производителей яиц от чрезмерного импорта из Украины. Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахов сообщил об этом в эфире BNR.

«Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины», - заявил Тахов.

Министр рассказал, что на встрече с представителями Ассоциации промышленного птицеводства уже представил данные о ситуации в секторе на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе. В ответ на совместные усилия нескольких государств-членов, был введен механизм тарифной квоты. Это означает, что при превышении квоты на импорт украинских яиц будет применяться пошлина.

Тахов подчеркнул, что Брюссель должен в течение четырех месяцев провести оценку рынка ЕС или отдельных стран-членов для определения потребности во введении защитных мер. Болгария надеется, что ЕС примет необходимые меры для защиты национальных производителей от негативных последствий избыточного импорта яиц из Украины.

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