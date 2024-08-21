Практика судів
  1. У світі

Болгарія вимагає захисту від ЄС на фоні надмірного імпорту яєць з України

13:26, 21 серпня 2024
Болгарія вимагає тарифних квот на імпорт яєць з України через загрозу місцевому ринку.
Болгарія вимагає захисту від ЄС на фоні надмірного імпорту яєць з України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням вжити заходів для захисту місцевих виробників яєць від надмірного імпорту з України. Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов повідомив про це в ефірі BNR.

«Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України», – заявив Тахов.

Міністр розповів, що на зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва вже представив дані про ситуацію в секторі на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі. У відповідь на спільні зусилля кількох держав-членів, було введено механізм тарифної квоти. Це означає, що при перевищенні квоти на імпорт українських яєць буде застосовуватися мито.

Тахов підкреслив, що Брюссель має протягом чотирьох місяців провести оцінку ринку ЄС або окремих країн-членів для визначення потреби у запровадженні захисних заходів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе необхідних заходів для захисту національних виробників від негативних наслідків надлишкового імпорту яєць з України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про примусове вилучення нерухомості і землі у громадян та бізнесу

При цьому вводиться заборона на судове оскарження примусового вилучення землі стосовно ділянок у Закарпатській області.

Верховна Рада прийняла закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК

Акт можна отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.

Строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів можуть продовжити до заповнення вакансій у ВАКС

Комітет з антикорупційної політики рекомендував продовжити повноваження Громадської ради міжнародних експертів до заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді, а не до 1 листопада 2025 року.

Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Парламент ухвалив закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва