Болгарія вимагає захисту від ЄС на фоні надмірного імпорту яєць з України

Болгарія вимагає тарифних квот на імпорт яєць з України через загрозу місцевому ринку.

Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням вжити заходів для захисту місцевих виробників яєць від надмірного імпорту з України. Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов повідомив про це в ефірі BNR.

«Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України», – заявив Тахов.

Міністр розповів, що на зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва вже представив дані про ситуацію в секторі на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі. У відповідь на спільні зусилля кількох держав-членів, було введено механізм тарифної квоти. Це означає, що при перевищенні квоти на імпорт українських яєць буде застосовуватися мито.

Тахов підкреслив, що Брюссель має протягом чотирьох місяців провести оцінку ринку ЄС або окремих країн-членів для визначення потреби у запровадженні захисних заходів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе необхідних заходів для захисту національних виробників від негативних наслідків надлишкового імпорту яєць з України.

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