Необізнаність спадкоємця про наявність заповіту як поважної причини пропуску строку для прийняття спадщини: огляд практики Великої Палати ВС

13:08, 21 серпня 2024
В огляді представлені також правові висновки щодо повернення судового збору в разі закриття провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Верховний Суд представив дайджест практики Великої Палати ВС (рішення, внесені до ЄДРСР за липень 2024 року), де вміщено правові висновки, зокрема, щодо:
- повноважень органів Держгеокадастру на звернення до суду;
- строку на звернення кредитора до поручителя неплатоспроможного банку з позовною вимогою про погашення заборгованості;
- належного способу захисту орендодавця в разі зміни розміру орендної плати у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної чи комунальної власності;
- необізнаності спадкоємця про наявність заповіту як поважної причини пропуску строку для прийняття спадщини;
- одночасного нарахування відсотків та пені до моменту виконання рішення суду;
- повернення судового збору в разі закриття провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
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