Необізнаність спадкоємця про наявність заповіту як поважної причини пропуску строку для прийняття спадщини: огляд практики Великої Палати ВС

В огляді представлені також правові висновки щодо повернення судового збору в разі закриття провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Верховний Суд представив дайджест практики Великої Палати ВС (рішення, внесені до ЄДРСР за липень 2024 року), де вміщено правові висновки, зокрема, щодо:

повноважень органів Держгеокадастру на звернення до суду;

строку на звернення кредитора до поручителя неплатоспроможного банку з позовною вимогою про погашення заборгованості;

належного способу захисту орендодавця в разі зміни розміру орендної плати у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної чи комунальної власності;

необізнаності спадкоємця про наявність заповіту як поважної причини пропуску строку для прийняття спадщини;

одночасного нарахування відсотків та пені до моменту виконання рішення суду;

повернення судового збору в разі закриття провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

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