Міноборони прискорює оборонні закупівлі через Prozorro Market

Міноборони прискорює процес прозорих закупівель на базі Prozorro Market.

Джерело фото: ukrinform

З початку повномасштабного вторгнення українські військові частини придбали понад 21 000 безпілотників через платформу Prozorro Market на суму 1,7 мільярда гривень. Серед доступних товарів – дрони, захисні окуляри, протишумові навушники, пульти керування БПЛА, портативні радіостанції, ретранслятори, прилади нічного бачення та оптичні приціли. Про це повідомила Міноборони.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що автоматизація закупівель через Prozorro Market значно підвищує ефективність та оперативність постачання. Система, що функціонує як інтернет-магазин, дозволяє швидко та прозоро закуповувати необхідні товари, використовуючи бюджетні кошти, зокрема, 10% ПДФО, які повертаються з місцевих бюджетів.

«Міністерство оборони активно вдосконалює закупівельну систему для забезпечення максимальної ефективності та оперативності у постачанні для ЗСУ. Prozorro Market відкрив нові можливості купувати швидко та те, що необхідно, для окремих військових частин. Ми постійно впроваджуємо інструменти та процедури, які прискорюють процес закупівель і підвищують результативність бойових підрозділів. Наша стратегія орієнтована на те, щоб ЗСУ були забезпечені всім необхідним у найкоротші терміни, гарантуючи при цьому контроль на всіх етапах», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Закупівельний процес у середньому триває лише 9 днів, що суттєво швидше, ніж традиційні процедури. Система забезпечує до трьох разів вищу конкуренцію, що дозволяє ефективно використовувати бюджетні кошти. Наприклад, завдяки конкуренції на закупівлях дронів вдалося зекономити близько 120 мільйонів гривень.

Кліменков підкреслив, що Міноборони активно вдосконалює закупівельну систему, щоб забезпечити ЗСУ всім необхідним у найкоротші терміни, при цьому підтримуючи контроль на всіх етапах.

Державна установа «Професійні закупівлі» та ДП «Українські спеціальні системи», які адмініструють Prozorro Market, постійно розширюють військову номенклатуру, аналізуючи ринок і додаючи нові товари. Вони також перевіряють постачальників, щоб забезпечити якість та відповідність товарів.

Директор Професійних закупівель Євген Якубовський наголосив на важливості швидкого забезпечення технікою для бойових завдань. Він підкреслив, що Prozorro Market суттєво спрощує закупівельний процес, звільняючи військових від підготовчої роботи і дозволяючи зосередитися на виконанні інших важливих завдань.

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