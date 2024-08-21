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Минобороны ускоряет оборонные закупки через Prozorro Market

14:48, 21 августа 2024
Минобороны ускоряет процесс прозрачных закупок на базе Prozorro Market.
Минобороны ускоряет оборонные закупки через Prozorro Market
Источник фото: ukrinform
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С начала полномасштабного вторжения украинские военные части приобрели более 21 000 беспилотников через платформу Prozorro Market на сумму 1,7 миллиарда гривен. Среди доступных товаров - дроны, защитные очки, противошумовые наушники, пульты управления БПЛА, портативные радиостанции, ретрансляторы, приборы ночного видения и оптические прицелы. Об этом сообщила Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что автоматизация закупок через Prozorro Market значительно повышает эффективность и оперативность поставок. Система, функционирующая как интернет-магазин, позволяет быстро и прозрачно закупать необходимые товары, используя бюджетные средства, в частности, 10% НДФЛ, которые возвращаются из местных бюджетов.

«Министерство обороны активно совершенствует закупочную систему для обеспечения максимальной эффективности и оперативности в поставках для ВСУ. Prozorro Market открыл новые возможности покупать быстро и то, что необходимо, для отдельных воинских частей. Мы постоянно внедряем инструменты и процедуры, которые ускоряют процесс закупок и повышают результативность боевых подразделений. Наша стратегия ориентирована на то, чтобы ВСУ были обеспечены всем необходимым в кратчайшие сроки, гарантируя при этом контроль на всех этапах», - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Закупочный процесс в среднем длится всего 9 дней, что существенно быстрее, чем традиционные процедуры. Система обеспечивает до трех раз более высокую конкуренцию, что позволяет эффективно использовать бюджетные средства. Например, благодаря конкуренции на закупках дронов удалось сэкономить около 120 миллионов гривен.

Клименков подчеркнул, что Минобороны активно совершенствует закупочную систему, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым в кратчайшие сроки, при этом поддерживая контроль на всех этапах.

Государственное учреждение «Профессиональные закупки» и ГП «Украинские специальные системы», которые администрируют Prozorro Market, постоянно расширяют военную номенклатуру, анализируя рынок и добавляя новые товары. Они также проверяют поставщиков, чтобы обеспечить качество и соответствие товаров.

Директор Профессиональных закупок Евгений Якубовский отметил важность быстрого обеспечения техникой для боевых задач. Он подчеркнул, что Prozorro Market существенно упрощает закупочный процесс, освобождая военных от подготовительной работы и позволяя сосредоточиться на выполнении других важных задач.

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