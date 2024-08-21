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Неосведомленность наследника о наличии завещания как уважительной причины пропуска срока для принятия наследства: обзор практики Большой Палаты ВС

13:08, 21 августа 2024
В обзоре представлены также правовые выводы о возвращении судебного сбора в случае закрытия производства по делу, если дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Неосведомленность наследника о наличии завещания как уважительной причины пропуска срока для принятия наследства: обзор практики Большой Палаты ВС
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Верховный Суд представил дайджест практики Большой Палаты ВС (решения, внесенные в ЕГРСР за июль 2024 года), где помещены правовые выводы, в частности о:

  • полномочиях органов Госгеокадастра на обращение в суд;
  • сроках на обращение кредитора к поручителю неплатежеспособного банка с исковым требованием погашения задолженности;
  • надлежащем способе защиты арендодателя при изменении размера арендной платы в связи с изменением нормативной денежной оценки земельного участка государственной или коммунальной собственности;
  • неосведомленности наследника о наличии завещания как уважительной причины пропуска срока для принятия наследства;
  • одновременном начислении процентов и пени к моменту выполнения решения;
  • возврате судебного сбора в случае закрытия производства по делу, если дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

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