Строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів можуть продовжити до заповнення вакансій у ВАКС

Комітет з антикорупційної політики рекомендував продовжити повноваження Громадської ради міжнародних експертів до заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді, а не до 1 листопада 2025 року.

Верховна Рада готується розглянути та прийняти за основу законопроект 11426, за яким Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжить виконувати свої повноваження до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному Вищою кваліфікаційною комісією суддів 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

Як відомо, у жовтні 2024 року закінчується 6-річний строк повноважень ГРМЕ для сприяння у проведенні конкурсів на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Законодавці посилаються на Лист про наміри та Меморандум про економічну і фінансову політику з МВФ від 17 червня 2024 року, відповідно до яких одним із структурних маяків Меморандуму є продовження мандату ГРМЕ ще на один рік, зважаючи на те, що його термін спливає в жовтні 2024 року, оскільки завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який наразі триває, потребуватиме більше часу.

Також проектом передбачається, що ВККС опублікує у газеті «Голос України» рішення про завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному 23 листопада 2023 року, не пізніше 1 листопада 2025 року.

Враховуючи, що положення щодо діяльності ГРМЕ є нормами тимчасової дії, але під час прийняття Закону«Про Вищий антикорупційний суд» у 2018 році їх помилково, на думку авторів, було включено до основного тіла закону, а не його прикінцевих та перехідних положень, також пропонується виключити зі статей 8 та 9 Закону про ВАКС, а також зі статті 61 Закону«Про судоустрій і статус суддів» положення щодо ГРМЕ. Зазначені зміни набудуть чинності з дня опублікування у газеті «Голос України» рішення ВККС про завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС, оголошеному 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що відповідно до рекомендацій ЄС від 8 листопада 2023 року в рамках Пакету щодо розширення, у 2024 році Україні необхідно збільшити кількість суддів ВАКС шляхом відновлення роботи ГРМЕ та надати ВАКС можливість розглядати окремі справи суддею одноособово.

Планом Ukraine Facility передбачено збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, згідно із яким планується збільшити штатну чисельність суддів ВАКС на 60% та апарату ВАКС на 40%. Строк виконання цього кроку – 1 квартал 2025 року.

Як зазначив Комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції, суттєвих зауважень до законопроекту немає, однак видається необґрунтованим виключення положення у підпункті «д» пункту 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно із яким до осіб, яких суддя має зазначати у щорічній декларації родинних зв’язків, належать особи, які є або протягом останніх п’яти років були членами Громадської ради міжнародних експертів.

Крім того, після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у ВАКС може виникнути необхідність проведення ще одного конкурсу на зайняття вакантних посад у першій інстанції ВАКС, оскільки наразі низка суддів ВАКС є кандидатами на зайняття посад в Апеляційній палаті ВАКС й у разі їхнього призначення виникнуть додаткові вакантні посади у першій інстанції ВАКС.

Також Комітет погодився із зауваженнями, висловленими ВАКС у листі голові Комітету Верховної Ради з питань правової політики, згідно із якими зазначення в проекті закону конкурсу на зайняття посади суддів ВАКС, оголошеного ВККС України 23 листопада 2023 року, унеможливить заповнення вакансій суддів, які можуть виникнути у ВАКС як суді першої інстанції в разі призначення за результатами цього ж конкурсу чинних суддів ВАКС суддями Апеляційної палати ВАКС.

Тобто, конкретна вказівка в законопроєкті про те, що повноваження ГРМЕ припиняються після завершення конкурсу, оголошеного ВККС 23 листопада 2023 року, унеможливить участь ГРМЕ в інших потенційних конкурсах щодо заповнення суддівських вакансій у ВАКС, які можуть відбутись до 1 листопада 2025 року.

В свою чергу, Комітет ВР з питань антикорупційної політики пропонує Комітету ВР з правової політики при підготовці проекту до другого читання передбачити продовження строку повноважень ГРМЕ до заповнення вакантних судді ВАКС. Зазначене, на думку Антикоркомітету, дасть змогу уникнути необхідності продовження повноважень ГРМЕ, якщо вакансії у ВАКС не будуть заповнені до 1 листопада 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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