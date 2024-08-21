На Дніпропетровщині чоловік вимагав у військового 6 тисяч доларів неіснуючого боргу та погрожував його родині

Чоловік погрожував військовому фізичною розправою як у телефонних розмовах, так і під час зустрічей.

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На Дніпропетровщині чоловік вимагав гроші від військового, погрожуючи фізичною розправою, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний мешканець Запоріжжя вимагав у військовослужбовця погасити неіснуючий борг на суму 6 тисяч доларів.

Щоб змусити віддати кошти, він здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою в телефонних розмовах і при особистих зустрічах.

Крім цього, чоловік залякував родичів військового, погрожував підпалити їхнє домоволодіння.

Побоюючись за себе та рідних, військовослужбовець погодився передати кошти.

Правоохоронці затримали вимагача, наразі йому оголошено підозру за фактом вимагання в період воєнного стану. Чоловік під вартою.

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