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В ТЦК разъяснили изменения о порядке мобилизации некоторых категорий военнообязанных

19:39, 1 сентября 2024
Кабмин внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих лиц с инвалидностью.
В ТЦК разъяснили изменения о порядке мобилизации некоторых категорий военнообязанных
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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что в Украине изменили порядок мобилизации некоторых военнообязанных категорий.

Как известно, Кабмин принял постановление № 930, которым внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих больных/лиц с инвалидностью.

- Пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, – разграничены.

- Военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществление ухода за другими членами семьи.

- Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи. Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. Ведь по украинскому законодательству взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

С полным перечнем документов, которые нужно подать для отсрочки, можно ознакомиться в материале.

Добавим, для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК.

 

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