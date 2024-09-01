Во Франции ультралевые инициировали процедуру импичмента Эммануэля Макрона

Ультраливы приняли такое решение из-за отказа Эммануэля Макрона назначить единственную кандидатку от блока левых партий Люси Касте на должность премьер-министра.

Ультраливая партия «Непокоренная Франция» (LFI) инициировала процедуру импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в соцсети X.

«Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня (31 августа – ред) парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его устранить», - написала она.

Ультралевые приняли такое решение из-за отказа Макрона назначить единственную кандидатку от блока левых партий «Новый народный фронт» (NFP) экономистку Люси Касте на должность премьер-министра. В партии считают, что это свидетельствует о его «злоупотреблении властью».

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