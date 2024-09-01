У Франції ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Еммануеля Макрона

Ультраліві ухвалили таке рішення через відмову Еммануеля Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра.

Ультраліва партія «Нескорена Франція» (LFI) ініціювала процедуру імпічменту президента країни Еммануеля Макрона. Про це повідомила голова парламентської фракції партії Матильда Пано на своїй сторінці в соцмережі X.

«Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена ​​сьогодні (31 серпня - ред) парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути», - написала вона.

Ультраліві ухвалили таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій «Новий народний фронт» (NFP) економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра. У партії вважають, що це свідчить про його «зловживання владою».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.