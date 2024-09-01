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У Франції ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Еммануеля Макрона

16:39, 1 вересня 2024
Ультраліві ухвалили таке рішення через відмову Еммануеля Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра.
У Франції ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Еммануеля Макрона
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Ультраліва партія «Нескорена Франція» (LFI) ініціювала процедуру імпічменту президента країни Еммануеля Макрона. Про це повідомила голова парламентської фракції партії Матильда Пано на своїй сторінці в соцмережі X.

 «Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена ​​сьогодні (31 серпня - ред) парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути», - написала вона.

Ультраліві ухвалили таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій «Новий народний фронт» (NFP) економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра. У партії вважають, що це свідчить про його «зловживання владою».

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