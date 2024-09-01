В Угорщині запрацювала перша школа для українських дітей

Фінансування закладу здійснюється за рахунок державного бюджету Угорщини.

Фото: ukrinform.com

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що в Будапешті відкрили першу державну двомовну середню школу та гімназію для українських дітей.

Навчання тут проводитиметься українською мовою з 1 по 12 класи. Також програма передбачає вивчення угорської та англійської мов як іноземних.

Як повідомило МЗС України, фінансування закладу здійснюється за рахунок державного бюджету Угорщини.

Підготовкою до відкриття займалося українське товариство «Дім українських традицій» (Угорщина). Воно також здійснюватиме управління навчальним закладом.

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