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У Києві сталася смертельна пожежа, фото

19:03, 1 вересня 2024
У Дніпровському районі столиці у квартирі сталася пожежа.
У Києві сталася смертельна пожежа, фото
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У суботу, 31 серпня, у Києві на вулиці Сірожупанників відбулася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Києві, загоряння сталось в одній із квартир на 1 поверсі житлового будинку.

«Займання було ліквідовано о 23:04. Під час гасіння пожежі вогнеборці з верхніх поверхів вивели двох дітей на свіже повітря. Згодом, у помешканні, де виникло займання, було виявлено тіло людини», - заявили у ДСНС.

Рятувальники додали, що обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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