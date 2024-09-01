На період дії воєнного стану виплату пенсії по інвалідності продовжують, — ПФУ

Фахівці вказали на особливості продовження виплат пенсії особам з інвалідністю, в яких строк припинення виплати пенсії припадає на період дії воєнного стану.

У Пенсійному фонді України нагадали, що на період дії воєнного стану виплату українцям пенсії по інвалідності продовжують.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Пунктом 14-6.1 Прикінцевих положень Закону визначено, що для осіб з інвалідністю, у яких строк припинення виплати пенсії припадає на період дії воєнного стану у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Із урахуванням того, що строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 9 листопада 2024 року, виплату пенсії продовжено до 10 травня 2025 року.

Крім того, медико-соціальні експертні комісії здійснюють огляд осіб з інвалідністю (в тому числі повторний) незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування таких осіб на території України.

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