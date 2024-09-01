У Тернополі чоловік інсценував пограбування своєї квартири, щоб не віддавати борг знайомим

Суд призначив йому рік умовного покарання.

У Тернополі чоловік інсценував пограбування своєї квартири для того, щоб не віддавати борг знайомим. Йому призначили рік умовного покарання. Вирок у справі №607/13975/24 виніс Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений позичив в своїх трьох родичів та друзів гроші в сумі понад 122 тис. грн. Вони усно домовилися, що він поверне їм гроші у зазначений термін.

Однак тернополянин, розуміючи, що найближчим часом потрібно буде повернути гроші, але не маючи реальної змоги це зробити, придумав пограбувати свою квартиру і сказати, що ці гроші в нього викрали.

«5 квітня приблизно о 13:00 обвинувачений імітував безлад і порозкидав речі у квартирі для того, щоб створити штучні докази для підтвердження крадіжки. Через 40 хвилин чоловік зателефонував в поліцію і завідомо неправдиво повідомив про таємне проникнення та викрадення невідомою особою в нього грошей. Зокрема він зазначив, що в нього викрали 39 тис. грн та 4600 доларів, які, ніби-то він мав віддати в якості боргу», – йдеться у вироку.

Правоохоронці виїхали на місце вдаваної крадіжки і порушили кримінальне провадження в ЄРДР. Однак під час розслідування, з’ясували, що чоловік сказав неправду для того, щоб не віддавати борг друзям.

В суді прокурор просив призначити обвинуваченому остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк.

Обвинувачений в суді свою провину визнав повністю і щиро розкаявся. Чоловік розповів, що він дійсно мав борг перед знайомими і для того, щоб його не повертати, зімітував вчинення крадіжки в своїй квартирі. Насправді жодного викрадення грошей за місцем його проживання не було.

Суддя визнав його винним і призначив покарання у виді одного року умовного відбування терміну. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

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