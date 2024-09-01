На Буковині викрили зловмисників, які заробили на виїзді ухилянтів майже 3 мільйони гривень

Фігуранти за 6 500 - 7 000 євро забезпечували чоловіків фіктивними документами.

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На Буковині правоохоронці викрили зловмисників, які заробили на схемі виїзду військовозобов'язаних чоловіків майже 3 000 000 гривень. Організаторам оборудки повідомили про підозру.

Як повідомляє Нацполіція, до організації схеми причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років.

Вони пропонували чоловікам призовного віку організувати підстави, які б у законний спосіб дозволяли їм перетнути кордон. А саме забезпечували їх медичними документами щодо наявності в їх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд.

За свої «послуги» брали 6 500 - 7 000 євро. Встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

Санкція статті передбачає покарання - до дев'яти років з конфіскацією майна.

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