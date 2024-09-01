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На Буковине разоблачили злоумышленников, заработавших на выезде уклонистов почти 3 миллиона гривен

23:00, 1 сентября 2024
Фигуранты за 6 500 – 7 000 евро снабжали мужчин фиктивными документами.
На Буковине разоблачили злоумышленников, заработавших на выезде уклонистов почти 3 миллиона гривен
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На Буковине правоохранители разоблачили злоумышленников, которые заработали на схеме выезда военнообязанных мужчин почти 3 000 000 гривен. Организаторам сделки сообщили о подозрении.

Как сообщает Нацполиция, в организации схемы причастны трое местных жителей 33, 40 и 41 лет.

Они предлагали мужчинам призывного возраста организовать основания, которые бы законным способом позволяли им пересечь границу. А именно снабжали их медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и по которым необходим непрерывный посторонний уход.

За свои «услуги» брали 6 500 – 7 000 евро. Установлено, что злоумышленники по такой схеме помогли уехать, по меньшей мере, 10 мужчинам.

На основании собранных доказательств троим участникам преступной группы сообщили подозрения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли около полумиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки и заключения комиссий, черновые записи и другие документы.

Санкция статьи предусматривает наказание – до девяти лет с конфискацией имущества.

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