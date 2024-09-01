Володимир Зеленський показав наслідки ударів рф по Харкову, відео

Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та просто по місту.

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Як відомо, 1 вересня, російські окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

Згодом Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ударів.

Він зазначив, що ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та просто по місту.

За його словами, станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

«І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту», - додав він.

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