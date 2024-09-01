Практика судів
  1. В Україні

В Україні створять електронний реєстр закладів культури — розпочнуть із Вінницької та Київської областей

15:27, 1 вересня 2024
Це дозволить отримати верифіковану інформацію про всі заклади культури та заклади освіти у сфері культури, що суттєво спростить процес їх обліку.
В Україні створять електронний реєстр закладів культури — розпочнуть із Вінницької та Київської областей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях», розроблену Міністерством культури та інформаційної політики України.

Міністерство культури і науки зазначає, що запровадження системи дозволить державі отримати верифіковану інформацію про всі заклади культури та заклади освіти у сфері культури, що суттєво спростить процес їх обліку. Така база даних також підвищить прозорість і ефективність управління сферою культури, а доступ до актуальної інформації стане значно швидшим і зручнішим.

«МКІП активно працює над цифровізацією всіх процесів у сфері культури. Створивши такий реєстр, ми зможемо покращити координацію та управління культурною сферою на всіх рівнях, а також збільшити прозорість та доступність інформації про культурні заклади», – сказав т. в. о. мністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Координаторами експериментального проєкту є МКІП та Держкіно, учасниками: МКІП, Держкіно, Держмистецтв, а також Вінницька та Київська обласні державні адміністрації (військові адміністрації), місцеві ради та їх виконавчі органи, військові адміністрації населених пунктів у Вінницькій та Київській областях і заклади культури та заклади освіти сфери культури, що належать до сфери їх управління.

Фінансування робіт зі створення Реєстру буде здійснено коштом міжнародної технічної допомоги. Його функціонування забезпечать працівники Держмистецтв, а технічне адміністрування МКІП.

Постанова:

  • визначає порядок реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури;
  • врегульовує питання функціонування та електронної інформаційної взаємодії Реєстру з іншими інформаційними ресурсами; визначає функції держателя, адміністратора, технічного адміністратора Реєстру, а також перелік користувачів Реєстру та їх функції;
  • фіксує процедури: створення запису про новий заклад культури, внесення записів щодо реорганізації/ліквідації закладу, та перелік інформації, що вноситься до Реєстру під час цього, процедуру редагування даних про заклад та інші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

Державна аудиторська служба вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики КРУ зразка 2011 року

В Аудиторській службі вирішили, що можуть на власний розсуд ревізувати суди і погрожувати кримінальною відповідальністю.

ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Верховний Суд скасував окрему ухвалу АП ВАКС, яка звернула увагу керівника САП та директора НАБУ на контроль за дотриманням прокурорами та детективами норм КПК

На переконання колегії суддів Касаційного кримінального суду окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС є передчасною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду