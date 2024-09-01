В Україні створять електронний реєстр закладів культури — розпочнуть із Вінницької та Київської областей

Це дозволить отримати верифіковану інформацію про всі заклади культури та заклади освіти у сфері культури, що суттєво спростить процес їх обліку.

Кабінет міністрів схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях», розроблену Міністерством культури та інформаційної політики України.

Міністерство культури і науки зазначає, що запровадження системи дозволить державі отримати верифіковану інформацію про всі заклади культури та заклади освіти у сфері культури, що суттєво спростить процес їх обліку. Така база даних також підвищить прозорість і ефективність управління сферою культури, а доступ до актуальної інформації стане значно швидшим і зручнішим.

«МКІП активно працює над цифровізацією всіх процесів у сфері культури. Створивши такий реєстр, ми зможемо покращити координацію та управління культурною сферою на всіх рівнях, а також збільшити прозорість та доступність інформації про культурні заклади», – сказав т. в. о. мністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Координаторами експериментального проєкту є МКІП та Держкіно, учасниками: МКІП, Держкіно, Держмистецтв, а також Вінницька та Київська обласні державні адміністрації (військові адміністрації), місцеві ради та їх виконавчі органи, військові адміністрації населених пунктів у Вінницькій та Київській областях і заклади культури та заклади освіти сфери культури, що належать до сфери їх управління.

Фінансування робіт зі створення Реєстру буде здійснено коштом міжнародної технічної допомоги. Його функціонування забезпечать працівники Держмистецтв, а технічне адміністрування МКІП.

Постанова:

визначає порядок реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури;

врегульовує питання функціонування та електронної інформаційної взаємодії Реєстру з іншими інформаційними ресурсами; визначає функції держателя, адміністратора, технічного адміністратора Реєстру, а також перелік користувачів Реєстру та їх функції;

фіксує процедури: створення запису про новий заклад культури, внесення записів щодо реорганізації/ліквідації закладу, та перелік інформації, що вноситься до Реєстру під час цього, процедуру редагування даних про заклад та інші.

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