Продавець допустив помилки у податкових накладних: як застосовується штраф

У разі допущення продавцем товарів помилок у декількох податкових накладних застосовують штраф 170 грн та зобов'язання виправити такі помилки.

Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, як застосовується штраф у разі допущення продавцем товарів помилок у декількох податкових накладних.

Згідно з пунктом 120 прим. 1.3 статті 120 прим. 1 ПКУ допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки.

Отже, при виявлені контролюючим органом помилок, допущенних продавцем товарів/послуг під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, нараховується штраф в розмірі 170 гривень за кожну податкову накладну.

Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків – продавцем, зазначених в абзаці першому пункту 120 прим. 1.3 статті 120 прим. 1 ПКУ помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу у розмірах від 10 до 100 відсотків суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній, залежно від кількості днів прострочки невиправлення помилок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.