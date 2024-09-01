Продавец допустил ошибку у налоговых накладных: как применяется штраф

При допущении продавцом товаров ошибок в нескольких налоговых накладных применяют штраф 170 грн и обязательство исправить такие ошибки.

Главное управление ГНС в Запорожской области объяснило, как применяется штраф при допущении продавцом товаров ошибок у нескольких налоговых накладных.

Согласно пункту 120 экз. 1.3 статьи 120 экз. 1 НКУ допущение продавцом товаров/услуг ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной, предусмотренных пунктом 201.1 статьи 201 НКУ, выявленных контролирующим органом по результатам проверки, проведенной по заявлению покупателя, - влечет наложение на налогоплательщика - продавца штрафа в размере 170 гривен и обязательство исправить такие ошибки.

Следовательно, при обнаружении контролирующим органом ошибок, допущенных продавцом товаров/услуг при указании обязательных реквизитов налоговой накладной/расчета корректировки в налоговую накладную, предусмотренных пунктом 201.1 статьи 201 НКУ по результатам проверки, проведенной по заявлению покупателя, начисляется штраф в размере 1 за каждую налоговую накладную.

Невыполнение налогового уведомления-решения контролирующего органа с предупреждением о необходимости исправления налогоплательщиком – продавцом, указанным в абзаце первом пункта 120 экз. 1.3 статьи 120 экз. 1 НКУ ошибок в течение 10 календарных дней, следующих за днем ​​его получения, влечет наложение такого плательщика налога штрафа в размерах от 10 до 100 процентов суммы НДС, указанной в такой налоговой накладной, в зависимости от количества дней просрочки неисправления ошибок.

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