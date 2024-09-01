Новый учебный год-2024: как будет проходить учебный процесс в школах и будут ли каникулы

Министерство образования и науки рассказало об организации учебного года 2024/2025 в условиях военного положения.

В Украине с понедельника 2 сентября начнется новый учебный год.

Министерство образования и науки рассказало об организации учебного года 2024/2025 в условиях военного положения.

Так, школы начнут обучение 2 сентября 2024 и завершат его 30 июня 2025 года.

Рекомендации от Минобразования:

Первый урок: Рекомендуется посвятить памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Укрытия: Школы должны обеспечить безопасность участников образовательного процесса. Если отсутствуют защитные сооружения, можно обустроить временные укрытия в подвалах или на первых этажах учебных заведений в зонах с умеренным уровнем риска.

Обучение: Предусмотрена возможность обучения в очной, смешанной, дистанционной формах, а также через экстернат, семейное обучение и педагогический патронаж. Цель – восстановление доступа к очному образованию там, где это возможно, и повышение эффективности дистанционного обучения. В школах также должны создавать условия для учащихся-переселенцев и находящихся за границей.

Каникулы: Школы должны самостоятельно определить продолжительность зимних каникул, учитывая условия безопасности и погоды.

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