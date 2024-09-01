Оккупанты обстреляли Харьков, вероятно, «Искандерами»: количество пострадавших увеличилось до 29

В тяжелом состоянии находятся двое взрослых и двое детей.

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Как сообщалось, российские войска 1 сентября нанесли около 10 ударов по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие.

Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

По состоянию на 14:45 количество пострадавших выросло до 29.

В тяжелом состоянии находятся двое взрослых и двое детей. О погибших не сообщается.

«Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе», - отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации правоохранителей, оккупанты могли использовать для обстрела Харькова «Искандеры».

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