Окупанти обстріляли Харків, ймовірно, «Іскандерами»: кількість постраждалих збільшилась до 29

У важкому стані перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, російські війська 1 вересня завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Станом на 14:45 кількість постраждалих зросла до 29.

У важкому стані перебувають двоє дорослих та двоє дітей. Про загиблих не повідомляється.

«Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі», - зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією правоохоронців, окупанти могли використати для обстрілу Харкова «Іскандери».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.