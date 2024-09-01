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Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову — пошкоджено ТЦ, спортнивний обʼєкт та будинки

13:38, 1 вересня 2024
У результаті ударів ворога є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову — пошкоджено ТЦ, спортнивний обʼєкт та будинки
Фото: novyny.live
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У неділю, 1 вересня, російські окупаційні війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

«Кількість уточнюється.  Є загроза повторних ударів!», - заявив він.

У свою чергу мер міста Ігор Терехов зазначив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

«Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики», - додав він.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

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