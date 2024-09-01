Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову — повреждены ТЦ, спортивный объект и дома

В результате ударов врага есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Фото: novyny.live

В воскресенье, 1 сентября, российские оккупационные войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие.

«Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!», – заявил он.

В свою очередь, мэр города Игорь Терехов отметил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

«Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики», – добавил он.

Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

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