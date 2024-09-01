Новий навчальний рік-2024: як проходитиме навчальний процес у школах та чи будуть канікули

Міністерство освіти і науки розповіло про організацію навчального року 2024/2025 в умовах воєнного стану.

В Україні з понеділка, 2 вересня, розпочнеться новий навчальний рік.

Міністерство освіти і науки розповіло про організацію навчального року 2024/2025 в умовах воєнного стану.

Так, школи розпочнуть навчання 2 вересня 2024 року і завершать його 30 червня 2025 року.

Рекомендації від Міносвіти:

Перший урок: Рекомендується присвятити пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

Укриття: Школи мають забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. Якщо немає захисних споруд, можна облаштувати тимчасові укриття в підвалах чи на перших поверхах навчальних закладів у зонах з помірним рівнем ризику.

Навчання: Передбачено можливість організації навчання в очній, змішаній, дистанційній формах, а також через екстернат, сімейне навчання та педагогічний патронаж. Мета – відновлення доступу до очної освіти там, де це можливо, і підвищення ефективності дистанційного навчання. У школах також повинні створювати умови для учнів-переселенців та тих, хто перебуває за кордоном.

Канікули: Школи мають самостійно визначити тривалість зимових канікул, враховуючи безпекові та погодні умови.

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