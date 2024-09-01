В Украине создадут электронный реестр учреждений культуры — начнут с Винницкой и Киевской областей

Это позволит получить верифицированную информацию обо всех учреждениях культуры и учебных заведениях в сфере культуры, что существенно упростит процесс их учета.

Кабинет министров одобрил постановление «О реализации экспериментального проекта по внедрению Реестра базовой сети учреждений культуры в Винницкой и Киевской областях», разработанное Министерством культуры и информационной политики Украины.

Министерство культуры и науки отмечает, что введение системы позволит государству получить верифицированную информацию обо всех учреждениях культуры и учебных заведениях в сфере культуры, что существенно упростит процесс их учета. Такая база данных также повысит прозрачность и эффективность управления сферой культуры, а доступ к актуальной информации станет гораздо быстрее и удобнее.

«МКИП активно работает над цифровизацией всех процессов в сфере культуры. Создав такой реестр, мы сможем улучшить координацию и управление культурной сферой на всех уровнях, а также увеличить прозрачность и доступность информации о культурных учреждениях», – сказал в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Координаторами экспериментального проекта являются МКИП и Госкино, участниками МКИП, Госкино, Госискусств, а также Винницкая и Киевская областные государственные администрации (военные администрации), местные советы и их исполнительные органы, военные администрации населенных пунктов в Винницкой и Киевской областях и учреждения культуры и заведения образования сферы культуры, относящихся к сфере их управления.

Финансирование работ по созданию Реестра будет осуществлено на средства международной технической помощи. Его функционирование обеспечат работники Госискусств, а техническое администрирование МКИП.

Постановление:

определяет порядок реализации экспериментального проекта по внедрению Реестра базовой сети учреждений культуры;

урегулирует вопросы функционирования и электронного информационного взаимодействия Реестра с другими информационными ресурсами; определяет функции держателя, администратора, технического администратора Реестра, а также список пользователей Реестра и их функции;

фиксирует процедуры: создание записи о новом учреждении культуры, внесение записей о реорганизации/ликвидации заведения и перечень информации, вносимой в Реестр во время этого, процедуру редактирования данных о заведении и другие.

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