В Тернополе мужчина инсценировал ограбление своей квартиры, чтобы не отдавать долг знакомым

Суд назначил ему год условного наказания.

В Тернополе мужчина инсценировал ограбление своей квартиры для того, чтобы не отдавать долг знакомым. Ему был назначен год условного наказания. Приговор по делу №607/13975/24 вынес Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что обвиняемый ссудил у своих трех родственников и друзей деньги в сумме более 122 тыс. грн. Они устно договорились, что он вернет им деньги в указанный срок.

Однако житель Тернополя, понимая, что в ближайшее время нужно будет вернуть деньги, но не имея реальной возможности это сделать, придумал ограбить свою квартиру и сказать, что эти деньги у него похитили.

«5 апреля примерно в 13:00 обвиняемый имитировал беспорядок и разбросал вещи в квартире для того, чтобы создать искусственные доказательства для подтверждения кражи. Через 40 минут мужчина позвонил в полицию и заведомо ложно сообщил о тайном проникновении и похищении неизвестным у него денег. В частности, он отметил, что у него похитили 39 тыс. грн и 4600 долларов, которые, якобы, он должен был отдать в качестве долга», – говорится в приговоре.

Правоохранители выехали на место мнимой кражи и возбудили уголовное производство в ЕРДР. Однако в ходе расследования выяснили, что мужчина сказал неправду для того, чтобы не отдавать долг друзьям.

В суде прокурор просил назначить обвиняемому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив обвиняемого от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок.

Обвиняемый в суде свою вину признал полностью и искренне раскаялся. Мужчина рассказал, что у него действительно был долг перед знакомыми и для того, чтобы его не возвращать, сымитировал совершение кражи в своей квартире. На самом деле, никакого похищения денег по месту его жительства не было.

Судья признал его виновным и назначил наказание в виде одного года условного срока. Приговор может быть оспорен в Тернопольский апелляционный суд через Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

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