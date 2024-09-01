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На период действия военного положения выплату пенсии по инвалидности продолжают, — ПФУ

23:59, 1 сентября 2024
Специалисты отметили особенности продления выплат пенсии лицам с инвалидностью, у которых срок прекращения выплаты пенсии приходится на период действия военного положения.
На период действия военного положения выплату пенсии по инвалидности продолжают, — ПФУ
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В Пенсионном фонде Украины напомнили, что на период действия военного положения выплату украинцам пенсии по инвалидности продолжают.

Согласно статье 34 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

Пунктом 14-6.1 Заключительных положений Закона определено, что для лиц с инвалидностью, у которых срок прекращения выплаты пенсии приходится на период действия военного положения в случае невозможности прохождения повторного осмотра, выплата пенсии продолжается до прекращения или отмены военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмена.

С учетом того, что срок действия военного положения в Украине продлен до 9 ноября 2024 года, выплата пенсии продлена до 10 мая 2025 года.

Кроме того, медико-социальные экспертные комиссии осуществляют осмотр лиц с инвалидностью (в том числе повторный), независимо от места регистрации, проживания или пребывания таких лиц на территории Украины.

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