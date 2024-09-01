В Венгрии заработала первая школа для украинских детей

Финансирование учреждения осуществляется за счет государственного бюджета Венгрии.

Фото: ukrinform.com

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в Будапеште открыли первую государственную двуязычную среднюю школу и гимназию для украинских детей.

Учеба здесь будет проводиться на украинском языке с 1 по 12 классы. Также программа предусматривает изучение венгерского и английского языка как иностранных.

Как сообщило МИД Украины, финансирование заведения осуществляется за счет государственного бюджета Венгрии.

Подготовкой к открытию занималось украинское общество Дом украинских традиций (Венгрия). Оно также будет осуществлять управление учебным заведением.

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