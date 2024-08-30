У Пентагоні повідомили, чи зверталася Україна за допомогою у зв'язку з катастрофою F-16

Пентагон прокоментував втрату винищувача F-16 Україною.

Заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила, що Україна не зверталася за допомогою до США у зв'язку з катастрофою літака F-16 26 серпня.

«Я бачила звіти, я не знаю про будь-яку допомогу або прохання про допомогу з української сторони нам щодо цього конкретного інциденту. Але я б відіслала вас до українців, щоб вони більше розповіли про будь-які подробиці про цього пілота», - заявила Сінгх під час пресконференції.

Також вона додала, що не стане розголошувати дані про те, скільки винищувачів F-16 перебуває в Україні.

За її словами, загалом і в цілому бойова авіація неймовірно складна.

«І ми дуже пишаємося тим, що навчаємо деяких пілотів тут, у Сполучених Штатах, і не тільки тут, але наші партнери і союзники через UDCG також навчають українських пілотів на F-16. І щодня, коли вони літають на цих літаках, ці хоробрі чоловіки і жінки піднімаються туди, щоб захищати своє небо і захищати свою країну. І тому ми дуже пишаємося тим, що брали участь у навчанні деяких із них тут, у Сполучених Штатах, але мені просто нема чого більше додати щодо цього конкретного інциденту», - зазначила Сінгх.

Нагадаємо, що у Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16.

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