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В Пентагоне сообщили, обращалась ли Украина за помощью в связи с катастрофой F-16

11:20, 30 августа 2024
Пентагон прокомментировал потерю истребителя F-16 Украиной.
В Пентагоне сообщили, обращалась ли Украина за помощью в связи с катастрофой F-16
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Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что Украина не обращалась за помощью к США в связи с крушением самолета F-16 26 августа.

«Я видела отчеты, я не знаю о какой-либо помощи или просьбе о помощи с украинской стороны нам по этому конкретному инциденту. Но я бы отослала вас к украинцам, чтобы они больше рассказали о любых подробностях этого пилота», - заявила Сингх во время пресс-конференции.

Также она добавила, что не станет разглашать данные о том, сколько истребителей F-16 находится в Украине.

По ее словам, в общем и целом боевая авиация невероятно сложна.

«И мы очень гордимся тем, что учим некоторых пилотов здесь, в Соединенных Штатах, и не только здесь, но наши партнеры и союзники через UDCG также учат украинских пилотов на F-16. И каждый день, когда они летают на этих самолетах, эти храбрые мужчины и женщины поднимаются туда, чтобы защищать свое небо и защищать свою страну. И поэтому мы очень гордимся тем, что участвовали в обучении некоторых из них здесь, в Соединенных Штатах, но мне просто нечего больше добавить по этому конкретному инциденту», - отметила Сингх.

Напомним, в Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16.

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