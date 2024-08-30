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В Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16 – Генштаб

08:49, 30 августа 2024
Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ.
В Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16 – Генштаб
Источник иллюстративного изображения: Adobe Stock
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Министерство обороны Украины создало специальную комиссию для выяснения причин аварии F-16 при отражении российского ракетного удара по территории Украины.

«При отражении ракетного удара со стороны рф по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины», – сообщили в Гештабе. – «Во время захода на следующую цель с одним из самолетов было потеряно связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб».

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

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