Мужчину, который попал под вагон на станции метро Университет, деблокировали и передали медикам

Потерпевшегос травматической ампутацией правой ноги ниже колена передали медикам.

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Спасатели достали человека из-под вагона на станции метро «Университет» в Киеве, который упавшал туда поздно вечером 29 августа.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Мужчину зажало под четвертым вагоном поезда. С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину из-под вагона», - сообщили в ГСЧС.

Там отметили, что потерпевшего 2004 года рождения с травматической ампутацией правой ноги ниже колена передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В дальнейшем все обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями.

«Мужчину зажало под четвертым вагоном поезда. С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину из-под вагона», - сообщили в ГСЧС.

Там отметили, что потерпевшего 2004 года рождения с травматической ампутацией правой ноги ниже колена передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В дальнейшем все обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, в четверг, 29 августа, в столице на станции метро «Университет» пассажир попал на рельсы. Движение поездов по «красной» линии метро осуществлялось между станциями «Академгородок» – «Вокзальная», «Крещатик» – «Лесная»

Станция «Театральная» и «Университет» временно были закрыты для входа пассажиров.

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