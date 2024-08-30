Отобрали более 50 проб: какова ситуация с качеством воды рек Сейм и Десна

На реках Сейм и Десна осуществляется кризисный мониторинг состояния качества воды.

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Из рек Сейм и Десна было отобрано более 50 проб воды. Превышений высокотоксичных компонентов не выявлено, но фиксируется загрязнение органического характера. Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как поясняют в Министерстве, на реках Сейм и Десна осуществляется кризисный мониторинг состояния качества воды - Госэкоинспекция вместе с Госводагентством ежедневно производит отбор проб. Уже отобрано более 50 проб воды и проведены лабораторные исследования.

«Никаких превышений высокотоксичных компонентов не обнаружено! Фиксируется загрязнение органического характера», – говорится в сообщении.

Как отмечается по последним лабораторным исследованиям:

По данным Госводагентства, на участке реки Сейм в Сумской области отмечается положительная динамика увеличения уровня растворенного кислорода в воде.

Относительно качества воды в реке Десна. По результатам последних исследований, она находится в пределах нормы.

Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся.

В то же время в Минокружении отмечают, что сейчас ловить рыбу из рек и осуществлять ее продажу запрещено. Госпродпотребслужба ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Также осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм для поения скота и полива овощей.

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