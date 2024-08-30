Відібрали понад 50 проб: яка ситуація з якістю води річок Сейм та Десна

На річках Сейм та Десна здійснюється кризовий моніторинг стану якості води.

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З річок Сейм та Десна відібрали понад 50 проб води. Перевищень високотоксичних компонентів не виявили, але фіксується забруднення органічного характеру. Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як пояснюють у Міністерстві, на річках Сейм та Десна здійснюється кризовий моніторинг стану якості води — Держекоінспекція разом з Держводагентством щоденно здійснюють відбір проб. Вже відібрано більше 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження.

«Жодних перевищень високотоксичних компонентів не виявлено! Фіксується забруднення органічного характеру», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається за останніми лабораторними дослідженнями:

За даними Держводагентства на ділянці річки Сейм у Сумській області відмічається позитивна динаміка збільшення рівня розчиненого кисню у воді.

Щодо якості води у річці Десна. За результатами останніх досліджень вона перебуває в межах норми.

Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

Водночас у Міндовкіллі наголошують, що наразі ловити рибу з річок та здійснювати її продаж заборонено. Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у цих регіонах. Також здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

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